Станция метро "Крещатик" работает в обычном режиме

Как передает корреспондент УНИАН, станция киевского метрополитена «Крещатик» работает на вход и выход пассажиров.

Как отмечает пресс-служба КГГА, в КП «Киевский метрополитен» сообщили, что станцию проверено на взрывоопасные предметы.

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Как сообщал УНИАН, в Киеве полиция проверяет информацию о заминировании станции метро "Крещатик".

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Киева.

«Полиция метрополитена проверяет информацию о заминировании станции метро "Крещатик», - говорится в сообщении.

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Других деталей правоохранители не предоставили.

Сегодня около 18 часов на станции метро «Крещатик» объявили об эвакуации пассажиров. Причин закрытия станции при этом не называли.

На других станциях метро объявляется, что станция "Хрещатик" не работает для входа и выхода пассажиров, а также как пересадочный узел.