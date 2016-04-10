Сегодня в Киеве планируют ограничить вход на три станции метро

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

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«После окончания футбола, вечером, с целью обеспечения надлежащей перевозки болельщиков возможно ограничение на вход для пассажиров станций «Дворец спорта», «Олимпийская» и «Площадь Льва Толстого»», - говорится в сообщении.