Сегодня в Киеве планируют ограничить вход на три станции метро
10:17, 10 апреля 2016Киев
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В воскресенье, 10 апреля, в связи с проведением на НСК «Олимпийский» футбольного матча между командами «Динамо» (Киев) и «Волынь» (Луцк), возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена.
Вход до трех станций метро могут ограничить после матча / УНИАН
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.
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«После окончания футбола, вечером, с целью обеспечения надлежащей перевозки болельщиков возможно ограничение на вход для пассажиров станций «Дворец спорта», «Олимпийская» и «Площадь Льва Толстого»», - говорится в сообщении.
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