Кличко вручил сертификаты на квартиры трем киевлянам-олимпийцам

Киевский городской голова Виталий Кличко принял участие в церемонии награждения спортсменов-олимпийцев «Герои спортивного года - 2015» и вручил от столичной власти сертификаты на квартиры трем членам Национальной олимпийской сборной Украины.

«Мне, как человеку спорта, приятно сегодня принять участие в чествовании наших спортсменов, лауреатов премии. Я очень хорошо знаю, какой труд, воля и какие усилия стоят за каждым достижением, за каждой победой и сколько усилий надо приложить, чтобы победить. Сегодня я как мэр Киева стараюсь делать все для развития спорта. Как профессионального, так и массового. Ведь здоровая нация – это сильная и успешная страна», – подчеркнул Кличко.

Мэр столицы вручил сертификаты на квартиры трем киевлянам – членам олимпийской сборной, которые нуждаются в улучшении жилищных условий – Олегу Верняеву (спортивная гимнастика), Игорю Радивилову (спортивная гимнастика) и Жану Беленюку (греко-римская борьба).

«Я пришел к вам не с пустыми руками. Я знаю, что сейчас много талантливых спортсменов едут за границу, чтобы себя реализовать, и поэтому крайне важно создать в Украине достойные условия, надлежащее финансовое и социальное обеспечение спортсменов. Поэтому я хочу вручить трем чемпионам сертификаты на квартиры. Надеюсь, что это станет хорошей мотивацией, чтобы вы жили и тренировались в Украине», – подчеркнул мэр.

В комментарии журналистам Кличко отметил, что развитие спортивной инфраструктуры и привлечения инвестиций в отрасль спорта – один из приоритетов столичной власти.

«Мы делаем все, чтобы больше спортивных соревнований проводить в Киеве. Именно это дает возможность презентовать наш город и привлечь дополнительные средства», – подчеркнул Кличко.