В Киеве задержали российского преступника "Косого", которого разыскивал Интерпол (фото, видео)

Мужчина находился в розыске Интерпола и скрывался в Украине не один год. Чтобы его не узнали, злоумышленник изменил внешность и даже рисунок отпечатков пальцев. На его счету – несколько разбойных нападений и заказных убийств.

Об этом сообщается на сайте Национальной полиции Украины.

Задержали разыскиваемого иностранца оперативники Департамента уголовного розыска совместно с коллегами из столичного уголовного розыска. Учитывая опасность для окружающих, для его задержания были привлечены бойцы спецподразделения.

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46-летний россиянин по прозвищу «Косой», находился в международном розыске Интерпола в качестве лидера одной из организованных преступных группировок, действовавших на территории Самары Российской Федерации.

Участникам этой ОПГ инкриминируют участие в четырех разбойных нападениях, во время которых было убито пять человек и трое – ранены. Кроме того, злоумышленники принимали участие в двух заказных убийствах. Во время их совершения убиты двое человек, еще один мужчина – ранен.

Злоумышленник скрывался на территории Оболонского района столицы. Правоохранители установили, что разыскиваемый мужчина – очень осторожен, ведет законспирированный образ жизни. Злоумышленник проживал в Украине по поддельному паспорту. Кроме того, он изменил внешность и даже рисунок отпечатков подушечек пальцев.

Сейчас задержанный находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос относительно его экстрадиции на родину.