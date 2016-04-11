В Киеве на 4 месяца ограничат работу метро "Вокзальная"

Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен".

Читайте такжеВ Киеве задержали российского преступника "Косого", которого разыскивал Интерпол (фото, видео)

На время ремонта метрополитен будет закрывать станцию "Вокзальная" на вход в часы пик: с понедельника по четверг станция не будет принимать пассажиров с 7.00 до 9.30 и с 16.00 до 19.00. В пятницу на вход станция не будет работать с 7.00 до 9.30 и с 14.30 до 19.30, а в субботу - с 7.00 до 9.00.

"Такой график работы обусловлен необходимостью вывоза пассажиров на поверхность и принят во избежание скопления людей на станции. В указанное время два из трех эскалаторов будут работать на подъем, один будет находиться в ремонте", - пояснили в метрополитене.

Ремонтировать их будут круглосуточно.

Во избежание неудобств сейчас разрабатывают маршруты дополнительного наземного транспорта для подвоза пассажиров к ближайшим станциям метро.

Читайте такжеЗавтра синоптики обещают украинцам теплый дождливый день: температура достигнет +24°

"Вокзальная" - одна из старейших станций столичного метрополитена, была введена в эксплуатацию 55 лет тому назад. Межремонтный пробег всех трех эскалаторов достигает по 150 тыс. км.