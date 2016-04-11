Кличко: Украине нужно правительство народного доверия

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, комментируя отставку премьера Арсения Яценюка и формирование новой коалиции в парламенте. Его цитирует пресс-служба КГГА.

"Страна потеряла много времени, которое необходимо было использовать на борьбу с коррупцией, преобразования, реальные изменения, которые бы ощутили люди. К сожалению, правительство Яценюка не справилось с этим заданием и потеряло доверие украинцев, - подчеркнул Кличко. - Поэтому, чтобы эффективно работать, следующий Кабмин должен быть правительством реформ и народного доверия, а не компанией людей, которые пришли туда в результате политических договоренностей и распределения кресел", - отметил мэр столицы.

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Он подчеркнул, что украинцы устали ждать реальных действий и искоренения коррупции. Поэтому доверием и поддержкой людей будет пользоваться правительство, в которое войдут профессионалы с незапятнанной репутацией, которые воплотят необходимые преобразования в стране.