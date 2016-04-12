Журналисты нашли владельцев имений на Трухановом острове, среди них - экс-регионалы (видео)

Первый дом – кованые ворота, 3-метровый забор и американский флаг на входе, передает ТСН.

Внутри люди, но к журналистам никто не выходит. По документам здесь компания-нерезидент, зарегистрированная в США, штате Колорадо. Президентом указан бывший регионал Анатолий Писаренко.

Второй дом с видом на Подол. Здесь, несмотря на запреты и здравый смысл, много лет жил какой-то бизнесмен. Местные его называют депутатом, но какой именно – не знают. По документам, это поместье находится в собственности общества с ограниченной ответственностью "Мир природы". Срок договора аренды истекает через три года.

Сооружение на северо-восточном берегу, которое как две капли воды похоже на "хонку" Януковича, строит донецкий бизнесмен, бывший нардеп от Партии регионов, а ныне беженец из Донбасса Игорь Гуменюк. Он купил эту землю у профсоюзов.

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Активисты рассказывают – последний владелец получил землю на Трухановом в 2009 году. "Обществу с ограниченной ответственностью "Водно-спортивная база Славутич" выделен кусок земли. Все знают, что к этому имеет прямое отношение Олесь Довгий", - говорит член общественной ассоциации "Труханов остров" Екатерина Каленская.

После Революции Достоинства на отчуждение земли на острове наложено вето. "Никому не выделяется земля в аренду, даже при условии, что он имеет на это право", - пояснил заместитель мэра Алексей Резников.

По подсчетам журналистов, крупнейшая участок Труханова острова принадлежит Государственному управлению делами. Небольшой кусок земли принадлежит СБУ – на нем какой-то дебаркадер и охранник с собакой.