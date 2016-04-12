Экс-судью Шевченковского райсуда Киева Кравца оштрафовали за нарушение правил парковки (фото)

Корреспондент УНИАН стал свидетелем того, как патрульные полицейские на улице Пилипа Орлика возле здания Верховного Суда оштрафовали Кравца за то, что он припарковал свой автомобиль Skoda Octavia на пешеходном переходе.

Полицейские сообщили журналистам, что выписывают протокол за нарушение правил дорожного движения Кравцу, и штраф за это нарушение составит 510 грн. Полицейские также добавили, что Кравец признал нарушение им правил дорожного движения.

Следует также отметить, что полицейские узнали от журналистов, что оштрафовали судью, в отношении которого сегодня Верховный Суд рассматривает кассационную жалобу Высшего совета юстиции на решение Высшего административного суда, который отменил решение ВСЮ о рекомендации президенту уволить Кравца за нарушение присяги.

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Как сообщал УНИАН, сегодня Верховный Суд начал рассмотрение первого дела в отношении судей, которые преследовали "майдановцев", - кассационной жалобы ВСЮ относительно рекомендации президенту уволить Кравца.

Как заявили в пресс-службе совета, решение по данному делу является очень важным, поскольку оно будет иметь в определенной степени прецедентный характер для всех других подобных дел.

Также в пресс-службе сообщили, что на сегодняшний день уже 10 судей, в отношении которых совет принял решение рекомендовать уволить их за нарушение присяги, успешно обжаловали эти решения в ВАСУ.

Напомним, что в декабре 2013 года судья Кравец своим решением запретил народным депутатам проводить встречу с избирателями в помещении КГГА, следствием чего стала попытка штурма силовиками здания КГГА во исполнение этого решения. Позже Апелляционный суд отменил решение судьи Кравца.

19 января 2016 года на основании решения ВСЮ президент уволил Кравца с должности Шевченковского райсуда столицы.