Минюст запустил "Онлайн-дом юстиции" в Киеве

Об этом сообщил начальник Главного территориального управления юстиции в Киеве Станислав Куценко в ходе пресс-конференции.

«Это новый стандарт коммуникации власти и общественности, и именно это мы закладывали в философию проекта. Наш принцип – зайди, закажи документ и приди один раз, чтобы его забрать», - сказал он.

Также он добавил, что основной целью создания онлайн-портала является борьба с коррупцией и минимизация контакта граждан с чиновниками.

По словам Куценко, основными услугами, которые намерен предоставлять «Онлайн-дом юстиции», являются предоставление свидетельств о рождении ребенка, о заключении и расторжении брака, возобновление утраченных документов и выписок, регистрация общественных организаций и ряд других.

«Для того, чтобы оформить услугу, необходимо заполнить поля, подать заявку, выбрать удобное время и место, чтобы забрать документ… Это мощный элемент борьбы с коррупцией», - отметил Куценко.

Кроме того, онлайн-проект намерен предоставлять услугу «социального лифта», которая представляет собой систему прозрачного отбора кандидатов на определенные должности в системе юстиции.

Согласно данным Куценко, «Онлайн-дом юстиции» намерен в 2016 году внедрить 20 новых онлайн-услуг, не менее одной услуги в месяц.

Для некоторых услуг необходимо внести изменения в законодательство. Другие же будут приниматься в первую очередь», - отметил Куценко.

Кроме того, он добавил, что внедрение данного онлайн-портала не повлечет за собой сокращения штата Минюста и не требует выделения дополнительных средств из государственного бюджета.

«Этот портал создан силами Минюста», - сказал Куценко.

В ближайшее время министерство намерено расширить охват портала за пределами Киева, покрыв всю Украину.

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Как сообщал УНИАН, в 2014 году Кабинет министров Украины заявил о намерении до 2017 года внедрить систему электронного правительства в стране. В ближайшие два года планируется внедрить электронные бесконтактные услуги и перейти на электронную идентификацию и электронную подпись гражданина. Также одной из задач Кабмина является полный отказ от бумажного документооборота. Кроме того, правительство планирует до 2017 года принять закон о единой системе электронного взаимодействия.

Электронное правительство – способ предоставления информации и оказания государственных услуг гражданам, бизнесу, другим ветвям государственной власти и государственным чиновникам, при котором личное взаимодействие между государством и заявителем минимизировано и максимально возможно используются информационные технологии.