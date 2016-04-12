Силовики нашли автомобиль пропавшего водителя BlaBlaCar (фото)

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Киевской области.

"Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий в рамках уголовного производства, открытого по факту без вести пропавшего жителя Львова 25-летнего Тараса Познякова, правоохранители обнаружили машину, на которой он выехал в столицу", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, разыскиваемый автомобиль обнаружили в одном из гаражей Киево-Святошинского района. Сейчас на месте происшествия работают специалисты-эксперты.

По данным Нацполиции, правоохранители вели поиски в круглосуточном режиме. Большую помощь оказали общественные организации, неравнодушные жители Киевщины.

Правоохранители также отметили, что "были и такие "заинтересованные" лица, которые предоставляли ложную информацию полицейским, чем пытались перенаправить поиски пропавшего парня в ложное направление".

Как сообщал УНИАН, 6 апреля полиция объявила в розыск Познякова, который исчез по дороге в Киев, взяв к себе компанию через сервис совместных путешествий BlaBlaCar.