В Киеве аноним "заминировал" фабрику Roshen

Как сообщили УНИАН в Отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в городе Киеве, сегодня около 14.00 в дежурную часть Главного управления столичной полиции поступила информация от Службы безопасности Украины о том, что неизвестный прислал электронное письмо, в котором говорится о заминировании указанного объекта.

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При этом аноним требует 20 тыс. долларов США, в противном случае – через два часа раздастся взрыв.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Голосеевского управления полиции и специалисты-взрывотехники Научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра ГУ ЧП в городе Киеве, кинологи и работники ГСЧС.

В настоящее время взрывотехники, спасатели и представители структурных подразделений полиции тщательно обследуют помещения здания и прилегающую к нему территорию.

Правоохранители проводят соответствующие мероприятия по установлению лица, сообщившего о минировании.

Как сообщили УНИАН в правоохранительных органах, аноним заявил о минировании фабрики Roshen.