На фабрике Roshen в Киеве взрывчатку не нашли
18:25, 12 апреля 2016Киев
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Специалисты не обнаружили взрывоопасных предметов на кондитерской фабрике Roshen в Киеве, о минировании которой сегодня днем сообщил аноним.
В Киеве "заминировали" Рошен / commons.wikimedia.org
Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в г.Киев, принимаются меры по установлению личности анонима и его задержанию.
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Как сообщал УНИАН, сегодня около 14.00 в дежурную часть Главного управления столичной полиции поступила информация от СБУ о том, что неизвестный прислал электронное письмо, в котором говорится о минировании кондитерской фабрики.
При этом аноним требовал 20 тыс. долларов США, в противном случае – через два часа раздастся взрыв.
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