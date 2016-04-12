На фабрике Roshen в Киеве взрывчатку не нашли

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в г.Киев, принимаются меры по установлению личности анонима и его задержанию.

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Как сообщал УНИАН, сегодня около 14.00 в дежурную часть Главного управления столичной полиции поступила информация от СБУ о том, что неизвестный прислал электронное письмо, в котором говорится о минировании кондитерской фабрики.

При этом аноним требовал 20 тыс. долларов США, в противном случае – через два часа раздастся взрыв.