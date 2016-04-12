Кличко с Томбинским обсудили проведение Дня Европы в Киеве

Ян Томбинский отметил, что в этом году в Киеве пройдут более масштабные мероприятия. Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

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«В прошлом году большинство мероприятий были сконцентрированы в Одессе. Но в этом году в Киеве будет более масштабное празднование. Имеем предложения от посольств относительно мероприятий, – отметил Посол. – Нам нужно создать путь позитивных сигналов».

Виталий Кличко заверил Яна Томбинского, что столичная власть прилагает максимум усилий в организации празднования.

«Мы задействовали все наши возможности, чтобы провести День Европы на достойном уровне. Наша задача – показать, что мы прилагаем все усилия, чтобы быть в Европе», – подчеркнул мэр.