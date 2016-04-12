Кличко: Безопасность каждого киевлянина и гостя города – приоритет для столичной власти

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в ходе инспекции работы Службы 102.

«Сегодня непростая ситуация, в том числе и криминогенная. И нужно, чтобы правоохранители оперативно реагировали на обращения киевлян. Служба 102 каждый день получает примерно 5000 звонков, из них 1000 – сообщения об уголовных правонарушениях. Безопасность каждого киевлянина и гостя города – это приоритет для столичных властей. Поэтому мы оказываем всяческую помощь полиции. Мы сейчас внедряем в столице систему видеонаблюдения, благодаря которой полицейские смогут работать эффективнее и быстрее раскрывать преступления. Наша задача – сделать все, чтобы условия работы киевской полиции были современными», – отметил мэр.

Он рассказал, что установка камер видеонаблюдения происходит в рамках системы управления городом Smart City.

«Я был в Израиле несколько месяцев назад. Мы знаем, насколько там опасная ситуация и вместе с тем насколько эффективно работают службы безопасности и полиция. И там внедрена система видеонаблюдения, которая дает возможность распознавать лица людей, которых фиксируют камеры. Мы берем лучший пример других городов и пытаемся такое же современное оборудование установить в Киеве, что даст возможность держать под контролем ситуацию в городе, а каждому киевлянину и гостю столицы чувствовать себя в безопасности», – подчеркнул Кличко.

В свою очередь руководитель Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко отметил, что в программе «Безопасная столица», которая будет рассматриваться на сессии Киевского городского совета, заложены значительные средства на переоборудование Службы 102 и управлений полиции.

«На этот год в программе предусмотрено около 50-60 миллионов гривень, значительная часть которых будет направлена как на оборудование современного центра реагирования, так и на установку аппаратуры для приема записи с видеокамер, и собственно установку видеокамер, в частности таких, которые смогут распознавать лица людей и номерные знаки автомобилей. Это очень мощная система, которую мы будем вместе со столичной мэрией устанавливать в городе и которая позволит облегчить раскрытие преступлений и задержание преступников», – отметил Крищенко.

Кличко сказал, что между столичными властями и киевской полицией хорошо налажена коммуникация, подчеркнув, что мэрия делает все для того, чтобы полиция работала эффективно, предоставляла качественный сервис и оперативно реагировала на те серьезные вызовы, которые возникают сегодня в столице.

Городской голова напомнил, что недавно столичные власти ввели также бесплатные курсы английского для Службы 102, поскольку много звонков поступает от иностранцев.