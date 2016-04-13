Количество преступлений в столице выросло на 45% - Нацполиция

Об этом говорилось во время итогового совещания Главного управления Национальной полиции Украины под председательством Хатии Деканоидзе, сообщает пресс-служба ГУ Национальной полиции в городе Киеве.

"Анализируя ситуацию, могу сказать, что есть ряд проблемных моментов, на которые необходимо обратить особое внимание. Беспокоит увеличение количества некоторых видов преступлений: разбои, грабежи, кражи из автомобилей и угоны транспортных средств. Поэтому мы должны выработать комплексный подход для стабилизации криминогенной обстановки", - подчеркнула глава Национальной полиции Украины.

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В свою очередь начальник столичных полицейских Андрей Крищенко рассказал о тенденции роста отдельных преступлений.

"В течение последних трех лет действительно констатируем рост некоторых правонарушений. Мы неоднократно говорили и о причинах: это и проведение антитеррористической операции, и общественно-экономическая ситуация в государстве, и увеличение количества населения в столице, и переформатирование системы. А поэтому, учитывая ситуацию, постоянно держим руку на пульсе и принимаем необходимые меры для предупреждения и оперативного раскрытия правонарушений всех видов", - отметил Крищенко.

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Подытоживая результаты совещания Деканоидзе отметила, что "службы должны в полном взаимодействии и координации работать над тем, чтобы усилить безопасность в столице".