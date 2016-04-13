Отключения горячей воды в Киеве стартуют уже 14 апреля

Об этом сообщает пресс-служба компании. 14-28 апреля будут проверять сети, идущие от районных котельных "Теремки" и "Виноградарь" и станции теплоснабжения "Беличи".

"С 16:00 13 апреля снабжение горячей водой временно прекратится для потребителей 29 жилых домов, 3 детских садов, 2 школ и 6 ведомств в Голосеевском районе; 253 жилых домов, 13 детсадов, 11 школ, 61 ведомство и 14 лечебных заведений в Святошинском районе; 245 жилых домов, 24 детских садов, 12 школ, 67 учреждений и 5 лечебных учреждений в Подольском районе столицы", - говорится в сообщении.

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В мае гидроиспытания будут проводиться в центре столицы (район Железнодорожного вокзала, Ботсада, Крещатика и Бессарабской площади), на Оболони. А также на жилых массивах Отрадный и Теремки и в части Дарницкого района обеспечивается от Дарницкой ТЭЦ.

В июне – в части Святошинского района, на жилых массивах Минский и Никольская Борщаговка.

В июле – на Троещине, Лесном массиве и Воскресенке.

В августе – в микрорайонах Нивки и Позняки.

"Киевэнерго" ежегодно проводит гидравлические испытания в межотопительный период с апреля по август, чтобы выявить и заменить поврежденные и изношенные участки теплосетей. Испытания технологически невозможно провести без отключения горячей воды.