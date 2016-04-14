В Киеве возле метро Левобережная жители перекрыли движение транспорта, на место событий приехала полиция

Об этом сообщает "112 Украина".

Движение транспорта перекрыто в направлении улицы Сверстюка и Броварского проспекта.

"Они протестуют против утверждения принятия киевского городского совета детального плана территории на Левобережном массиве, согласно с которым планируют снести молокозавод, который находится рядом, и построить девять 26-этажек. Митингующие говорят, что это не соответствует действующему генплану, не согласовано с общественностью и усложнит движение транспорта", - говорится в сообщении.

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Киевский горсовет сегодня в 10 будет рассматривать этот вопрос.

На место событий приехала Нацполиция и сказала, что такие акции проводить здесь нельзя. Активисты начали понемногу расходиться.