Киевсовет упростил процедуру получения "Карточки киевлянина"

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий проект решения о внесении изменений в решение Киевского городского совета от 17 апреля 2013 года №104/9161 “О введении в городе Киеве многофункциональной электронной пластиковой карточки “Карточка киевлянина” поддержали сегодня 107 депутатов из 110, присутствующих на заседании.

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Проект утверждает изменения в Положение о едином реестре владельцев “Карточки киевлянина” в части регистрации и выдачи карточек. В частности, предусматривается, что для получения “Карточки киевлянина” и открытия текущего социального счета карты, гражданин, имеющий право на льготы, доплаты и компенсации, подает заявление в банковское учреждение - участник проекта “Карточка киевлянина”, без идентификации льготной категории и активации социального приложения.

Соответственно упрощается сама процедура получения “Карточки киевлянина”, поскольку гражданам не нужно будет предоставлять документы в управление труда и социальной защиты населения районных в городе Киеве государственных администраций по месту регистрации или в Департамент социальной политики исполнительного органа Киевсовета (КГГА).

В проекте решения предусмотрено, что банковское учреждение - участник проекта “Карточка киевлянина” – будет самостоятельно обеспечивать передачу соответствующих документов в управления соцзащиты и Департамент соцполитики. А они, в свою очередь, будут осуществлять идентификацию, регистрацию и учет отдельных категорий граждан, имеющих право на льготы, доплаты и компенсации.

В проект решения было внесено изменение, исключающее часть, где конкретизируется перечень внутренне перемещенных лиц, имеющих право на получение “Карточки киевлянина”, в частности: “лица, учтенные в городе Киеве, которые перемещены с временно оккупированной территории Украины или района проведения АТО”, поскольку соответствующая часть жестко ограничивала перечень внутренне перемещенных лиц, к которым также могут относиться граждане, пострадавшие вследствие стихийных бедствий, катастроф и тому подобное.