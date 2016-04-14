В Киеве прогремел взрыв в районе Академгородка, объявлен план-перехват (фото)

Информацию подтвердили в полиции Киева, передает ТСН.

По предварительным данным, пострадавших в происшествии нет.

По состоянию на 12:45 взрывотехники проверяют авто, есть еще угроза взрыва. Сначала машину проверил робот, потом экипированный сотрудник взрывотехнической службы. Место происшествия оцеплено правоохранителями.

Читайте такжеУбийство бизнесмена в Киеве: в мужчину выстрелили восемь раз, объявлен план-перехват (фото)

Как рассказывают очевидцы происшествия, возле машины после взрыва видели трех мужчин – они сели в белое авто и исчезли в неизвестном направлении. Объявлен план-перехват. Причастны ли эти мужчины к взрыву, пока неизвестно.

Взорвавшаяся машина уже два дня стояла возле дома. Местные жители говорят, что это уже второй подобный случай за год.