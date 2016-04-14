В столице запустят три ночных маршрутки на Виноградарь, Харьковский массив и Троещину (карта)

Об этом сообщается на странице Департамента в Facebook.

Согласно обнародованным приказам от 12 апреля в Киеве будут курсировать три ночные маршрутки: с Железнодорожного вокзала на Виноградарь и на Харьковский массив, да еще одну из Кадетского гая через вокзал и Крещатик на Троещину, передает Небоскреб.

В документах также говорится о том, что еще нужно провести конкурс среди перевозчиков, чтобы определить, кто будет оператором на данных маршрутах. Поэтому хотя их и открыто 14 апреля, автобусы будут курсировать только когда определят победителей конкурса.

Маршрутка №137 будет двигаться следующим образом: Центральный железнодорожный вокзал — ул. С. Петлюры — ул. Жилянская — ул. Ш. Руставели (В обратном направлении ул. Эспланадная — ул. Саксаганского) — бул. Л. Украинки ул. Киквидзе — ул. Саперно-Слободская — Южный мост — просп. Николая Бажана — ул. Днепровская набережная — ул. Княжий Затон — ул. П. Григоренко — ул. А. Ахматовой — ул. Тростянецкая — ул. Архитектора Вербицкого — ул. Декабристов — ст.м. “Харьковская”

Автобус №136 будет иметь следующий маршрут: Ул. Кадетский Гай — ул. I. Пулюя — ул. Ф. Эрнста — ул. Народного ополчения — Севастопольская пл. — Воздухофлотский просп. — Соломенская пл. — ул. В. Липкивского — ул. Л. Толстого — ул. Саксаганского (в обратном направлении вул. Жилянская) – ул. С. Петлюры — Центральный железнодорожный вокзал – ул. С. Петлюры ул. Тараса Шевченка — ул. Владимирская – ул. Л. Толстого — ул. Большая Васильковская – ул. Крещатик Европейская пл. – Владимирский спуск — Боричев спуск (в обратном направлении вул. Ильинская – ул. Почайнинская — ул. Г. Сковороды — Контрактовая пл. — ул. Петра Сагайдачного) – ул. Набережно — Крещатицкая — ул. Набережно — Рыбальская — Московский просп. — просп. Генерала Ватутина — ул. Владимира Маяковского — ул. Марины Цветаевої — ул. Бальзака – ул. Милославская (до ул. Радунськой).

А маршрут №133 будет выглядеть так: Центральный железнодорожный вокзал – ул. С. Петлюры — ул. Саксаганского — пл. Победы (в обратном направлении ул. Старовокзальная — ул. Жилянская) — просп. Победы — ул. Чорновола — ул. Сечевых стрельцов — ул. Мельникова — ул. Щусева — ул. Стеценко — ул. Саратовская — ул. Салютная — ул. Щербакова — Интернациональная пл. — ул. Маршала Гречка — просп. Правды — ул. Свободы до ул. Г. Гонгадзе.