В Киеве сегодня ожидаются сильные осадки и порывы ветра

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

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"Утром и днем 15 апреля сильный дождь. Также в ближайший час с сохранением до конца суток 15 апреля порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.