В Киеве сегодня ожидаются сильные осадки и порывы ветра
09:48, 15 апреля 2016Киев
651
В Киеве сегодня ожидаются сильные осадки и порывы ветра 15-20 м/сек.
В Киеве пройдет сильный дождь / Фото УНИАН
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.
Читайте такжеКиевлян предупредили об усилении ветра, дождях и грозах до конца дня
"Утром и днем 15 апреля сильный дождь. Также в ближайший час с сохранением до конца суток 15 апреля порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter