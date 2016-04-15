В Киеве коммунальщики решили полить деревья во время сильного дождя (видео)

14:06, 15 апреля 2016
Киев
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В столице в одном из скверов коммунальные службы поливали деревья, несмотря на сильный дождь.

REUTERS

Об этом на своей странице в Facebook сообщил пользователь Максим Пашковский.

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"Киев, дождь (ливень) с 2 ночи. 15.04.2016 года. Коммунальщики поливают деревья", - написал он, добавив соответствующее видео.

Ранее УНИАН сообщал, что в Киеве сегодня ожидаются сильные осадки и порывы ветра 15-20 м/сек.

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