С тротуаров Крещатика убрали автомобили (фото)

15:47, 15 апреля 2016
Киев
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Столичный Крещатик освободился от припаркованных автомобилей - по краям тротуаров установили бетонные полушария, чтобы автомобили не могли на них заезжать.

На тротуарі Хрещатика - жодного автомобіля / texty.org.ua

Фотографии освобожденного тротуара опубликовало издание texty.org.ua.

Въезды во дворы отгородили такими же полушариями, но желтого цвета. Другие тротуары центра еще не очищены от автомобилей.

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Жовті напівсфери для проїзду у двори / texty.org.ua

Отметим, в развитых странах при поездке в центр города в основном оставляют авто дома, или платят за парковку или за въезд в центр города.

Так тротуар виглядав минулого літа / texty.org.ua

Ранее власть заявляла, что планирует разгрузить от машин центр города, а также мосты через Днепр. Для этого предлагают перенаправить транзитные потоки, с которыми не справляется окружная дорога.

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