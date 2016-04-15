С тротуаров Крещатика убрали автомобили (фото)
15:47, 15 апреля 2016Киев
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Столичный Крещатик освободился от припаркованных автомобилей - по краям тротуаров установили бетонные полушария, чтобы автомобили не могли на них заезжать.
На тротуаре Крещатика - ни одного автомобиля / texty.org.ua
Фотографии освобожденного тротуара опубликовало издание texty.org.ua.
Въезды во дворы отгородили такими же полушариями, но желтого цвета. Другие тротуары центра еще не очищены от автомобилей.
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Желтые полусферы на проездах во дворы / texty.org.ua
Отметим, в развитых странах при поездке в центр города в основном оставляют авто дома, или платят за парковку или за въезд в центр города.
Так тротуар выглядел прошлым летом / texty.org.ua
Ранее власть заявляла, что планирует разгрузить от машин центр города, а также мосты через Днепр. Для этого предлагают перенаправить транзитные потоки, с которыми не справляется окружная дорога.
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