С тротуаров Крещатика убрали автомобили (фото)

Фотографии освобожденного тротуара опубликовало издание texty.org.ua.

Въезды во дворы отгородили такими же полушариями, но желтого цвета. Другие тротуары центра еще не очищены от автомобилей.

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Отметим, в развитых странах при поездке в центр города в основном оставляют авто дома, или платят за парковку или за въезд в центр города.

Ранее власть заявляла, что планирует разгрузить от машин центр города, а также мосты через Днепр. Для этого предлагают перенаправить транзитные потоки, с которыми не справляется окружная дорога.