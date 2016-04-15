В Киеве из-за проливного дождя затоплены улицы (фоторепортаж)

16:19, 15 апреля 2016
Киев
2573

Улицы Киева в пятницу, 15 апреля, оказались затоплены из-за проливного дождя.

Машини тонуть на дорогах столиці через сильну зливу / фото dtp.kiev.ua

Отметим, ливень в Киеве продолжается с ночи 15 апреля. По прогнозам синоптиков, такая погода продержится до самого вечера.

Из-за сильного дождя подтоплены некоторые дороги.

Рясні дощі затопили дороги Києва / dtp.kiev.ua

Как видно на фото, местами в столице даже повалены деревья.

Місцями навіть повалені дерева / dtp.kiev.ua

В то же время, по данным сервиса Яндекс.Пробки, в Киеве на данный момент держатся 6-балльные пробки на дорогах.

Синоптики прогнозують дощі до самого вечора / фото dtp.kiev.ua

Как сообщал УНИАН, сегодня в Киеве в одном из скверов коммунальные службы поливали деревья, несмотря на сильный дождь.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter