В Киеве из-за проливного дождя затоплены улицы (фоторепортаж)
16:19, 15 апреля 2016Киев
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Улицы Киева в пятницу, 15 апреля, оказались затоплены из-за проливного дождя.
Машины "тонут" на дорогах столицы из-за сильного ливня / фото dtp.kiev.ua
Отметим, ливень в Киеве продолжается с ночи 15 апреля. По прогнозам синоптиков, такая погода продержится до самого вечера.
"Волны" на дорогах Киева / фото dtp.kiev.ua
Из-за сильного дождя подтоплены некоторые дороги.
Обильные дожди затопили дороги Киева / фото dtp.kiev.ua
Как видно на фото, местами в столице даже повалены деревья.
Местами даже повалены деревья / фото dtp.kiev.ua
В то же время, по данным сервиса Яндекс.Пробки, в Киеве на данный момент держатся 6-балльные пробки на дорогах.
Синоптики прогнозируют дожди до самого вечера / фото dtp.kiev.ua
Как сообщал УНИАН, сегодня в Киеве в одном из скверов коммунальные службы поливали деревья, несмотря на сильный дождь.
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