В Киеве из-за проливного дождя затоплены улицы (фоторепортаж)

Отметим, ливень в Киеве продолжается с ночи 15 апреля. По прогнозам синоптиков, такая погода продержится до самого вечера.

Из-за сильного дождя подтоплены некоторые дороги.

Как видно на фото, местами в столице даже повалены деревья.

В то же время, по данным сервиса Яндекс.Пробки, в Киеве на данный момент держатся 6-балльные пробки на дорогах.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Киеве в одном из скверов коммунальные службы поливали деревья, несмотря на сильный дождь.