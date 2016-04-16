В Киеве на выходных изменят некоторые маршруты общественного транспорта

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

Так, 16 апреля в течение дня будут внесены изменения в работу автобусов маршрутов №№ 62, 114, 115 и организовано движение с изменениями, а именно:

автобусы маршрута № 62 будут курсировать от Ботанического сада до Владимирского спуска по обычному маршруту, дальше ул. Набережно-Крещатицкая – ул. Спасская – ул. Волошская – ул. Сковороды – Контрактовая площадь;

автобусы маршрута № 114 будут курсировать от ул. Милославской до Контрактовой площади по обычному маршруту, дальше – ул. Межигорская – ул. Спасская – ул. Набережно-Крещатицкая, дальше по маршруту;

автобусы маршрута № 115 будут курсировать от железнодорожного вокзала «Дарница» до Контрактовой площади по обычному маршруту, дальше – ул. Межигорская – ул. Спасская – ул. Набережно-Крещатицкая, дальше по маршруту.

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17 апреля в течение дня будут внесены изменения в работу автобусов маршрутов №№ 21, 62, 101к, 114, 115 и троллейбусов маршрутов № 30, 31, 47 и организовано движение с изменениями.

Так, с 08.00 до 16.00 внесены изменения и организовано движение автобусов маршрута № 62 - от Ботанического сада до Европейской площади; автобусов маршрута № 114 на двух участках: от Милославской до просп. Генерала Ватутина; от Центрального железнодорожного вокзала до стадиона «Динамо» им. Лобановского; автобусов маршрута № 115 - от железнодорожного вокзала «Дарница» до ст. метро «Лыбидская».

С 09.30 до 12.00 внесены изменения и организовано движение автобусов маршрутов №№ 21, 101к от Милославской до просп. Генерала Ватутина; троллейбусов маршрутов №№ 30, 31 от ул. Милославской до ст. метро «Дарница»; троллейбусов маршрута № 47 от ст. м. «Минская» до Московского проспекта.