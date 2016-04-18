В Киевской области активно развивается спортивная молодежь

Районная федерация футбола является лучшей в Киевской области. Благодаря эффективной и настойчивой работе, 72 команды в четырех лигах взрослого, ветеранского и детского футбола в течение года борются за право быть лучшей командой района. Проводятся кубковые соревнования, товарищеские матчи и много других мероприятий, способствующих организации досуга молодежи, укрепляют их физическое здоровье и моральный дух. 3 команды участвуют в чемпионате Киевской области. Следует отметить поддержку неравнодушных людей, к примеру, Вячеслав Соболев привез подарки, приобретенные на собственные деньги: спортивную форму командам-победительницам и профессиональный футбольный мяч.

Активно развивается волейбольное движение. Два раза в год проводятся открытые Чемпионаты по волейболу, в которых принимают участие около 300 спортсменов. Также проводятся соревнования среди юношей и девушек до 17 лет. «Был рад помочь проведению Киево-Святошинского районного чемпионата по волейболу среди девушек-школьников 2016 года, нам есть чем гордиться!», сообщил Соболев Вячеслав, который организовал проведение чемпионата.

Значительное внимание также уделяется развитию таких массовых видов спорта, как футбол, волейбол, настольный теннис, баскетбол, шахматы, спортивный туризм. Важно популяризировать среди молодежи, через средства массовой информации, занятия физической культурой и спортом.