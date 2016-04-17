Кличко принял участие в благотворительном забеге Киевского международного марафона

Виталий Кличко пробежал благотворительный забег 2 км «#Нетерплячки». Собранные средства будут направлены на приобретение автономного реаниматора для недоношенных детей в перинатальный центр Киевского городского роддома № 7.

Кличко перед забегом выразил благодарность всем его участникам.

«Я благодарен, что сегодня вы присоединились к забегу и готовы помочь тем, кто нуждается в этой помощи. Очень хорошо, что сегодня мы можем не просто заниматься спортом, пропагандировать здоровый образ жизни, но и направлять это на благотворительность», – подчеркнул мэр. Он добавил, что уже не впервые участвует в подобных забегах. Столичный голова также отметил, что тем самым хочет показать пример всем киевлянам, что необходимо заботиться о своем здоровье.

«О здоровье необходимо заботиться не тогда, когда мы его теряем. Необходимо заниматься спортом и радоваться жизни», – сказал Кличко.

После финиша столичный глава отметил, что получил большое удовольствие от забега. «Обратите внимание на лица людей. Все довольны, все улыбаются и все счастливы, потому что спорт пробуждает гормоны счастья», - подчеркнул Кличко.