"Киевпасстранс" намерен закупить 10 польских трамваев

Об этом говорится в сообщении предприятия, опубликованном на портале «Государственные закупки».

В частности, предприятие акцептировало 11 апреля соответствующее предложение PESA стоимостью 11,5 млн евро (без НДС, 336,56 млн грн на дату раскрытия предложений).

Согласно сообщению, срок поставки трамвайных вагонов - 2016 год.

В тендере также участвовала компания "Штадлер Минск", предложившая вагоны за 13,84 млн евро (405,043 млн грн).

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Как сообщал УНИАН, в конце декабря 2015 года коммунальное предприятие "Киевпасстранс" объявило тендер на приобретение в течение первого полугодия 2016 года 10 новых трамвайных вагонов с низким уровнем пола, ожидаемая стоимость закупки которых составляла 287 млн грн. Вскрытие тендерных предложений было намечено на 12 февраля текущего года, однако из-за обжалований в Антимонопольном комитете и внесения "Киевпасстрансом" изменений в документацию конкурсных торгов, раскрытие предложений было перенесено на 1 марта, а срок поставки вагонов увеличен до конца текущего года.

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Согласно техническим характеристикам, указанным в тендерной документации, трамваи должны быть пригодными для эксплуатации на колее шириной 1524 мм, иметь габаритную длину 26-28 м, не менее 60 сидячих мест, систему кондиционирования воздуха, уровень низкого пола – 100%.

Некоторые СМИ отмечали, что условия тендера изначально фактически прописывались под трамваи производства PESA, у которой они есть в наличии.