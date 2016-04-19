Движение на Южном мосту в Киеве ограничат из-за ремонта дороги

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Читайте такжеНа Московском мосту в Киеве пьяный водитель насмерть сбил дорожного рабочего

«С 22:00 19 апреля до 6:00 20 апреля КП «Киевавтодормост» коммунальной корпорации «Киевавтодор» будет выполнять работы по текущему ремонту асфальтобетонного покрытия проезжей части на спуске со Столичного шоссе на Южный мостовой переход в направлении ул. Н. Бажана», - говорится в сообщении.

Движение автотранспорта будет ограничено в месте выполнения ремонтных работ.

Коммунальная корпорация «Киевавтодор» просит водителей по возможности выбирать другие маршруты движения.