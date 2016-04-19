Движение на Южном мосту в Киеве ограничат из-за ремонта дороги
10:31, 19 апреля 2016Киев
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В Киеве в ночь на 20 апреля ограничат движение по Южному мосту в связи с ремонтом асфальта.
Движение автотранспорта будет ограничено /Фото УНИАН
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.
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«С 22:00 19 апреля до 6:00 20 апреля КП «Киевавтодормост» коммунальной корпорации «Киевавтодор» будет выполнять работы по текущему ремонту асфальтобетонного покрытия проезжей части на спуске со Столичного шоссе на Южный мостовой переход в направлении ул. Н. Бажана», - говорится в сообщении.
Движение автотранспорта будет ограничено в месте выполнения ремонтных работ.
Коммунальная корпорация «Киевавтодор» просит водителей по возможности выбирать другие маршруты движения.
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