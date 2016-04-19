На место скандальной стройки на Здолбуновской в Киеве навезли титушек, произошла драка (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, строительную площадку на озере Утиное охраняют парни в оранжевых шлемах и черных шапках, так называемые «титушки».

Застройщик пытается провезти на территорию строительную технику.

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Несколько минут назад застройщики пытались провезти на грузовике бульдозер, однако протестующие не позволили им это сделать.

Противники застройки перекрыли движение грузовику со строительной «бетонкой». Перед ней происходит потасовка между представителями охранной фирмы и активистами

Полиция разнимает конфликтующие стороны.

Как утверждают активисты, застройщик не получил разрешения на строительство на месте озера, якобы ему выделена земля в другом месте, на ул. Тепловозной, где действительно есть технический водоем.

Застройщикам не удалось установить строительный вагончик, и грузовик уехал с места происшествия.

В настоящее время строительная часть забора уже повалена со стороны перекрестка улиц Григоренко и Здолбуновской.

На месте конфликта также дежурят медики, подъехала “скорая”.

Рядом также дежурят несколько десятков сотрудников полиции, которые не вмешиваются в происходящее.

Как сообщал УНИАН, в полиции ранее заявили, что не допустят развертывания конфликта вокруг строительства на улице Здолбуновской.

Сегодня утром неизвестные люди в черной одежде и масках совершили нападение на активистов, которые протестуют против застройки озера Утиное. Нападавшие прибыли на место в камуфлированных автомобилях. Они разгромили палатки активистов и ряда политических партий, которые поддерживают протест.

На углу улиц Тепловозная и Здолбуновская компания «Жилинвестстрой-УКБ» планирует построить многоэтажку. Участок был передан Киевсоветом 26 декабря 2014 года.

Застройщик начал засыпать песком водоем. По словам защитников участка, водоем - это озеро, а власти Киева и застройщик утверждают, со ссылкой на Институт генплана Киева, об отсутствии водоема на этом участке.