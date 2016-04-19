Директора стройки на Здолбуновской в столице задержали за хулиганство

Как передает корреспондент УНИАН, также полиция задерживает людей в штатском без опознавательных знаков и противников застройки.

К озеру Утиное подъехал грузовик с землей. Представители охранной фирмы “Майдан”, что охраняет строительную площадку, взяли его в окружение, чтобы завезти на территорию озера, которое пытается засыпать застройщик. Активисты не дают им этого сделать.

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Началась очередная стычка правоохранителей с противниками застройки. Полиция вывозит задержанных.

На месте конфликта применен слезоточивый газ, несколько человек вышли из толпы с покрасневшими глазами.

Противники застройки показали журналистам мешки по новой строительной спецодеждой и обувью, в которую только что пытались переодеться молодые люди, которые находились на конфликтной территории. "Титушки" отворачиваются от фото- и видеокамер и не хотят объяснить, кто они такие, что здесь делают и почему они одевали строительную спецодежду.