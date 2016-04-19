Кличко: 1 сентября в Святошинском районе откроется школа, которую жители района ждали 10 лет

«Мы сейчас находимся в 140-й школе. Ее реконструкция началась еще в 2006 году, однако из-за нехватки средств строительство приостановили. Таким образом, жители микрорайона ждут современную школу уже 10 лет. Мы смогли найти средства на завершение реконструкции, и первая очередь, которую мы завершили в августе 2015 года, дала возможность обеспечить места для обучения 304 учащихся», – рассказал Виталий Кличко.

Он подчеркнул, что до начала нового учебного года будет завершена полная реконструкция школы № 140, что позволит увеличить общее количество учащихся более чем в два раза – до 704 школьников.

«Это будет новая современная школа с бассейном, спортивным залом и современными компьютерными классами. В прошлом году мы открыли 2 школы. В этом году планируем ввести в эксплуатацию еще 2. И будем увеличивать количество открытых учреждений образования ежегодно. Это ключевое задание, которое поставили перед нами киевляне, ведь дети должны получать качественное современное образование», – подчеркнул Виталий Кличко во время инспекции.

В средней школе № 140 Святошинского района была проведена реконструкция учебных классов, кухни, столовой, читального зала, актовый зал, оборудованы площадки для настольного тенниса, изучение правил дорожного движения, баскетбола, отдыха. К началу следующего учебного года будет завершена вторая очередь реконструкции школы и учебное заведение будет полностью обновлен. Ориентировочная стоимость комплекса второй очереди – 60 млн. грн.