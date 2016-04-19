С 1 июня в рамках проекта "Карточка киевлянина" стартует программа "Родительская плата"

Об этом во время пресс-конференции сообщил первый заместитель председателя КГГА Геннадий Плис. В «пилоте» будут участвовать два управления образования Оболонского и Шевченковского районов, а уже с 1 августа его планируют запустить во всех школах города.

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«С карточкой вы сможете не только оплатить питание ребенка, но и проследить историю начислений. В будущем с помощью карты мы хотим получать полный отчет: когда ребенок зашел в школу, когда и что покупал, когда, например, воспользовался метрополитеном. Это должен быть полноценный учет, ведь это будет реальная помощь родителям, которые заботятся прежде всего о безопасности своих детей», – говорит первый заместитель председателя КГГА.

Еще одним нововведением будет сотрудничество с ГАИ, рассказывает заместитель директора КП ГИВЦ Андрей Щербина. Предполагается, что владельцы карты смогут не только проверять онлайн наличие штрафов и оплатить их, но и убедиться, что они действительно погашены.

«Этот проект сейчас в стадии разработки, у нас было несколько продуктивных встреч с представителями дорожной инспекции, и я надеюсь, что он будет представлен в ближайшее время», – говорит заместитель руководителя ГИВЦ.

Он также напоминает, что с карточкой киевлянина можно оплатить коммунальные услуги без комиссии. Так же без комиссии оплата осуществляется в Центрах коммунального сервиса: там для оплаты нужна только карточка киевлянина. И все предусмотренные им льготы и дисконты сохраняются при любых условиях.

Что же касается переоформления, то ежедневно в отделениях подают заявки около 5 тысяч граждан.

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«Мы работаем над тем, чтобы сократить срок перевыпуска карт. Граждане, имеющие льготы, скажем на проезд в метро и подавшие на перевыпуск, могут воспользоваться удостоверениями, как это было ранее», – комментирует Геннадий Плис.