Детские сады станут теплее уже в этом году

"Внедрение данных мероприятий обусловлено ростом стоимости отопления и необходимостью модернизации и утепления детских садов", - о реализации проекта отметил депутат Киевского областного совета, Вячеслав Соболев.

Депутат лично встретился и пообщался с коллективом детского сада «Сказка» в городе Боярка, чтобы узнать о насущных проблемах учреждения и помочь в их решении.

Реализация проекта будет осуществляться в рамках государственной Программы по поддержке проектов по энергосбережению.

Таким образом, уже в этом году дошкольные учебные заведения смогут согреть своих маленьких посетителей и сэкономить бюджет на отоплении.