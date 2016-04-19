Детские сады станут теплее уже в этом году

17:52, 19 апреля 2016
Киев
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Пресс-релиз

В рамках государственной программы по поддержке проектов по энергосбережению, будут проведены работы по термомодернизации в детских садах Киево-Святошинского района, будет обеспечен температурный режим в соответствии с санитарными нормами.

Фото УНИАН

"Внедрение данных мероприятий обусловлено ростом стоимости отопления и необходимостью модернизации и утепления детских садов", - о реализации проекта отметил депутат Киевского областного совета, Вячеслав Соболев.

Депутат лично встретился и пообщался с коллективом детского сада  «Сказка» в городе Боярка, чтобы узнать о насущных проблемах учреждения и помочь в их решении.

Реализация проекта будет осуществляться в рамках государственной Программы по поддержке проектов по энергосбережению.

Таким образом, уже в этом году дошкольные учебные заведения смогут согреть своих маленьких посетителей и сэкономить бюджет на отоплении.

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