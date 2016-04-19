Детские сады станут теплее уже в этом году
17:52, 19 апреля 2016Киев
162Пресс-релиз
В рамках государственной программы по поддержке проектов по энергосбережению, будут проведены работы по термомодернизации в детских садах Киево-Святошинского района, будет обеспечен температурный режим в соответствии с санитарными нормами.
Реализация проекта будет осуществляться в рамках государственной Программы по поддержке проектов по энергосбережению / Фото УНИАН
"Внедрение данных мероприятий обусловлено ростом стоимости отопления и необходимостью модернизации и утепления детских садов", - о реализации проекта отметил депутат Киевского областного совета, Вячеслав Соболев.
Депутат лично встретился и пообщался с коллективом детского сада «Сказка» в городе Боярка, чтобы узнать о насущных проблемах учреждения и помочь в их решении.
Реализация проекта будет осуществляться в рамках государственной Программы по поддержке проектов по энергосбережению.
Таким образом, уже в этом году дошкольные учебные заведения смогут согреть своих маленьких посетителей и сэкономить бюджет на отоплении.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter