В одной из столичных больниц провели консультативный осмотр пациентов, больных почечной недостаточностью
В Киевский городской клинической больнице № 5 проведен комиссионный консультативный осмотр пациентов, больных почечной недостаточностью.
Об этом сообщила директор Департамента здравоохранения Татьяна Донченко.
По ее словам, осмотр пациентов был осуществлен на предмет выявления связи между их состоянием здоровья и качеством расходных материалов, которые используются для проведения процедуры гемодиализа.
«По поручению заместителя председателя КГГА Николая Поворозника, Департамент здравоохранения создал консилиум, в который вошли: главный внештатный специалист Департамента здравоохранения по диализу, главный внештатный специалист Департамента здравоохранения по нефрологии, заведующий отделением гемодиализа Киевской городской детской клинической больницы №1, заведующий отдела эфферентных технологий ГУ «Институт нефрологии» АМН Украины. Они тщательно изучили состояние всех больных, которые изъявили такое желание», – рассказала Донченко.
По выводам специалистов, жалобы всех осмотренных больных вполне характерны для диализной группы пациентов. Связи между использованием конкретных расходных материалов для проведения процедуры гемодиализа и изменением физического состояния людей, специалисты не обнаружили.
«Члены комиссии предоставили больным экспертные рекомендации, а врачам КГКБ №5 поручили контролировать их выполнение. Также, в случае необходимости, пациентам предлагается возможность стационарного лечения в Киевском городском научно-практическом центре нефрологии и гемодиализа», – отметила Донченко.