Скандальное строительство на Здолбуновской в Киеве: возле озера собрались "титушки", пытаются подвезти технику
В Дарницком районе столицы сегодня продолжается конфликт. Застройщик пытается завезти строительную технику на территорию озера Утиное.
Как передает корреспондент УНИАН, сейчас на месте происшествия находится около трех десятков "титушек", некоторые из них маскируются под строителей. Они надели оранжевые строительные каски.
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На территорию пытался заехать строительный кран, однако путь ему перекрыли легковым автомобилем. Также в кабине автокрана выбито левое боковое стекло.
На месте происшествия также присутствуют сотрудники полиции.
Примерно в ста метрах также стоят полицейские автобусы, где дежурит несколько десятков правоохранителей.
Как сообщал УНИАН, 19 апреля утром на улице Здолбуновской неизвестные люди в черной одежде и масках совершили нападение на активистов, которые протестуют против застройки озера Утиное. Нападавшие прибыли на место в камуфлированных автомобилях. Они разгромили палатки активистов и ряда политических партий, которые поддерживают протест.
В полиции заверили, что не допустят развертывания конфликта. Позже за хулиганские действия правоохранители задержали директора строительства на улице Здолбуновской.
*** На углу улиц Тепловозная и Здолбуновская компания «Житлоинвестбуд-УКБ» планирует возвести многоэтажку. Участок был передан Киевсоветом 26 декабря 2014 года. Застройщик начал засыпать песком водоем. По словам защитников участка, водоем - это озеро, а власть Киева и застройщик со ссылкой на Институт генплана Киева утверждают об отсутствии водоема на этом участке.