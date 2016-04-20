На конфликтной застройке на Здолбуновской появились первые пострадавшие

Как передает корреспондент УНИАН, в результате столкновений "титушек" с противниками застройки пострадали, как минимум, две женщины. В настоящее время медики из Красного Креста оказывают им помощь.

Сейчас драка застройщиков с протестующими возобновилась. На строительную площадку начинает въезжать автокран в окружении "титушек".

Местные жители бросают в них землю и камни. Однако автокрану удалось въехать.

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Полиция фактически способствовала тому, чтобы кран въехал на стройку. Спецназовцы стояли в стороне, и никак не реагировали на происходящее.

Сейчас строительный кран находится возле озера, а "титушки" заблокировали проход к озеру для активистов.

В настоящее время продолжается драка возле строительного забора.

Правоохранители задержали противника застройки. Его друзья пытаются его отбить у полицейских.

Конфликт продолжается.

Как сообщал УНИАН, 19 апреля утром на улице Здолбуновской неизвестные люди в черной одежде и масках совершили нападение на активистов, которые протестуют против застройки озера Утиное. Нападавшие прибыли на место в камуфлированных автомобилях. Они разгромили палатки активистов и ряда политических партий, которые поддерживают протест.

В то же время в полиции заверили, что не допустят развертывания конфликта.

*** На углу улиц Тепловозная и Здолбуновская компания "Житлоинвестбуд-УКБ" планирует построить многоэтажку. Участок был передан Киевсоветом 26 декабря 2014 года. Застройщик начал засыпать песком водоем. По словам защитников участка, водоем - это озеро, а власть Киева и застройщик утверждают, со ссылкой на Институт генплана Киева, об отсутствии водоема на этом участке.