На конфликтной застройке на Здолбуновской появились первые пострадавшие
В Киеве на конфликтной застройке на Здолбуновской в результате противостояния есть пострадавшие. Полиция достаточно пассивно реагирует на все происходящее.
Как передает корреспондент УНИАН, в результате столкновений "титушек" с противниками застройки пострадали, как минимум, две женщины. В настоящее время медики из Красного Креста оказывают им помощь.
Сейчас драка застройщиков с протестующими возобновилась. На строительную площадку начинает въезжать автокран в окружении "титушек".
Местные жители бросают в них землю и камни. Однако автокрану удалось въехать.
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Полиция фактически способствовала тому, чтобы кран въехал на стройку. Спецназовцы стояли в стороне, и никак не реагировали на происходящее.
Сейчас строительный кран находится возле озера, а "титушки" заблокировали проход к озеру для активистов.
В настоящее время продолжается драка возле строительного забора.
Правоохранители задержали противника застройки. Его друзья пытаются его отбить у полицейских.
Конфликт продолжается.
Как сообщал УНИАН, 19 апреля утром на улице Здолбуновской неизвестные люди в черной одежде и масках совершили нападение на активистов, которые протестуют против застройки озера Утиное. Нападавшие прибыли на место в камуфлированных автомобилях. Они разгромили палатки активистов и ряда политических партий, которые поддерживают протест.
В то же время в полиции заверили, что не допустят развертывания конфликта.
*** На углу улиц Тепловозная и Здолбуновская компания "Житлоинвестбуд-УКБ" планирует построить многоэтажку. Участок был передан Киевсоветом 26 декабря 2014 года. Застройщик начал засыпать песком водоем. По словам защитников участка, водоем - это озеро, а власть Киева и застройщик утверждают, со ссылкой на Институт генплана Киева, об отсутствии водоема на этом участке.