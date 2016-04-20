Противники застройки озера Утиное на киевских Позняках обвиняют правоохранителей в бездействии

Как передает корреспондент УНИАН, на месте конфликта активисты, которые протестуют против застройки озера Утиное, заявляют, что правоохранители покрывают преступление "титушек", которые охраняют подступы к озеру. Пикетчики требуют задержать "титушек" за то, что они избили людей и разрушили несколько палаток, в том числе общественных приемных народных депутатов.

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На это правоохранители отвечают, что по заявлениям пострадавших проводится проверка.

В данный момент молодые люди в оранжевых шлемах перегруппировались, окружили строительный кран на въезде к озеру. Часть из них снова начали разрушать две агитационные палатки, которые около 30 минут назад установили пикетчики.

Между конфликтующими сторонами началась потасовка. Отдельные пикетчики затрагивают полицейских, чтобы те вмешались в конфликт.

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В результате "титушкам" удалось оттолкнуть легковой автомобиль, который перекрывал подъезд крана к озеру.