На конфликтной застройке на Здолбуновской полиция помогает "титушкам" поставить снесенный забор

Как передает корреспондент УНИАН, на данный момент "титушки" со стороны озера и правоохранители со стороны улицы пытаются восстановить разрушенные секции строительного забора.

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Двух протестующих, которых пытались задержать правоохранители, пикетчикам удалось отбить.

На данный момент к месту происшествия подъехала "скорая", врачи госпитализировали пострадавшую женщину из числа протестующих.

Пикетчики очень недовольны действиями полиции. Они обвиняют полицейских в сотрудничестве с "титушками", кричат: “Мусорам позор!”.

Как сообщал УНИАН, 19 апреля утром на улице Здолбуновской неизвестные люди в черной одежде и масках совершили нападение на активистов, которые протестуют против застройки озера Утиное. Нападавшие прибыли на место в камуфлированных автомобилях. Они разгромили палатки активистов и ряда политических партий, которые поддерживают протест.

В то же время в полиции заверили, что не допустят развертывания конфликта.

Между тем, сегодня, 20 апреля, конфликт вспыхнул с новой силой, во время противостояния с "титушками" пострадали две женщины из числа протестующих.

*** На углу улиц Тепловозная и Здолбуновская компания "Житлоинвестбуд-УКБ" планирует построить многоэтажку. Участок был передан Киевсоветом 26 декабря 2014 года. Застройщик начал засыпать песком водоем. По словам защитников участка, водоем - это озеро, а власть Киева и застройщик утверждают, со ссылкой на Институт генплана Киева, об отсутствии водоема на этом участке.