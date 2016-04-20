Скандальная застройка на Здолбуновской: в титушек летят камни, применен слезоточивый газ

Как передает корреспондент УНИАН, противники застройки озера Утиное многоэтажкой бросают в титушек камни. Задействован слезоточивый газ.

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Тем временем, под давлением общественности и народного депутата правоохранители задержали одного из парней в спецодежде и устанавливают его личность. Оказалось, что он вооружен револьвером “Флобер”, который отстреливает мелкокалиберные пули.

Председатель Дарницкой РГА так и не смог ответить на прямой вопрос местных жителей, является озером водоем, который застройщик пытается засыпать. Он сказал: “Я вижу перед собой водоем, а что это такое - озеро или нет, должна установить экспертиза”.

Также активисты продемонстрировали Синцову экологическое экспертное заключение, согласно которому этот водоем является озером Днепровского бассейна, озер.

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Тем временем, противостояние титушек и активистов несколько утихло. Титушки с огнетушителями спрятались за строительным автокраном, между ними и противниками застройки стоит кордон полиции в спецснаряжении.