В больнице умерла киевлянка, которую вчера возле метро "Дорогожичи" сбил патрульный

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киева.

Как сообщал УНИАН, вчера днем возле метро Дорогожичи в Киеве произошло ДТП с участием патрульного автомобиля полиции.

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Согласно первому сообщению пресс-службы Нацполиции в Facebook, 58-летняя женщина попала под колеса Renault Duster на улице Телиги, когда экипаж ехал на вызов о ДТП со включенными проблесковыми маячками. Однако тогда было указано, что две женщины перебегали дорогу в "неустановленном месте".

Впоследствии СМИ опубликовали видео с камеры наблюдения, на котором видно, как после удара капотом женщина с перехода отлетает на проезжую часть.

Уже после этого Нацполиция уточнила информацию и указала, что пострадавшая переходила дорогу по пешеходному переходу.

"На разрешающий или запрещающий сигнал светофора шла женщина — установит следствие", - добавили в полиции.

В результате ДТП она получила телесные повреждения. Инспекторы оказали пострадавшей домедицинскую помощь, вызвали скорую и сопроводили ее в больницу.

"Событие зарегистрировали должным образом. На месте работает следственно-оперативная группа и специалисты Главного управления Национальной полиции в Киеве. Сейчас патрульных-участников события отстранили от несения служебных обязанностей. Они сотрудничают со следствием и готовы предоставлять необходимые показания. В свою очередь, патрульная полиция будет способствовать объективному и прозрачному расследованию этого дела. Мы готовы предоставлять все необходимые материалы и уверены в том, что виновные понесут наказание ", - добавили в пресс-службе.