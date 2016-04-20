Скандальная застройка на Позняках в Киеве: титушки спрятались за автобусами силовиков

Титушки переместились на задний двор магазина "Сильпо", в примерно 500 метрах от места строительного конфликта на столичных Позняках. Как передает корреспондент УНИАН, там находятся 4 милицейских автобуса и правоохранители в малиновых беретах, которые отказываются представиться и объяснить, почему парни зашли за их автобусы, фактически под их защиту.

Читайте такжеНа конфликтной застройке на Здолбуновской полиция помогает "титушкам" поставить снесенный забор

Правоохранители отказались представиться даже по просьбе журналистов.

Титушки тем временем пошли в заброшенную промзону, которая находится за магазином "Сильпо". Они побросали огнетушители и часть черной строительной формы, в которую были одеты на месте конфликта. Переодеваются в гражданскую одежду.

Как сообщал УНИАН, 19 апреля утром на улице Здолбуновской в Дарницком районе Киева неизвестные в масках совершили нападение на активистов, которые протестуют против застройки озера Утиное. Нападавшие прибыли на место в камуфлированных автомобилях. Они разгромили палатки активистов и ряда политических партий, которые поддерживают протест.

В полиции заверили, что не допустят развертывания конфликта.

Но сегодня, 20 апреля, конфликт вспыхнул с новой силой, во время противостояния с титушками пострадали две женщины из числа протестующих. Одну женщину госпитализировали в больницу на карете скорой помощи.

Представителям застройщика удалось завезти строительный кран на место скандальной застройки.

По данным очевидцев, полицейские не реагировали на драки, а также помогали титушкам устанавливать разрушенный пикетчиками строительный забор.

*** На углу улиц Тепловозная и Здолбуновская компания «Житлоинвестбуд-УКБ» планирует возвести многоэтажку. Участок был передан Киевсоветом 26 декабря 2014 года. Застройщик начал засыпать песком водоем. По словам защитников участка, водоем - это озеро, а власть Киева и застройщик со ссылкой на Институт генплана Киева утверждают об отсутствии водоема на в этом месте.