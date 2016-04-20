В полиции уверяют, что пострадавшие в конфликте из-за застройки на Позняках к ним не обращались

Об этом УНИАН сообщили в ГУНП в Киеве.

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"Ни вчера, ни сегодня к нам никаких заявлений от граждан, которые могли получить какие-либо повреждения в результате этого конфликта, не поступало", - отметили в полиции, пообещав позднее предоставить комментарий по поводу ситуации, которая развернулась сегодня на месте скандального строительства.

Как сообщал УНИАН, 19 апреля утром на улице Здолбуновской неизвестные масках совершили нападение на активистов, которые протестуют против застройки озера Утиное. Нападавшие прибыли на место в камуфлированных автомобилях. Они разгромили палатки активистов и ряда политических партий, которые поддерживают протест.

В полиции заверили, что не допустят развертывания конфликта.

Уже сегодня, 20 апреля, конфликт вспыхнул с новой силой, во время противостояния с титушками пострадали две женщины из числа протестующих. Одну женщину госпитализировали в больницу каретой скорой медпомощи. Тем временем представителям застройщика удалось завезти на место скандальной застройки строительный кран. По данным очевидцев, полицейские не реагировали на драки, а также помогали титушкам устанавливать разрушенный пикетчиками строительный забор.

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Справка УНИАН. На углу улиц Тепловозной и Здолбуновской компания «Житлоинвестбуд-УКБ» планирует возвести многоэтажку. Участок был передан Киевсоветом 26 декабря 2014 года. Застройщик начал засыпать песком находящийся там водоем. По словам защитников участка, водоем - это озеро, а власть Киева и застройщик, ссылаясь на Институт генплана Киева, утверждают, что никакого водоема там нет.