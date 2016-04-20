В полиции уверяют, что пострадавшие в конфликте из-за застройки на Позняках к ним не обращались
Ни один из пострадавших в результате конфликта вокруг застройки на киевских Позняках в милицию с заявлением не обращался.
Об этом УНИАН сообщили в ГУНП в Киеве.
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"Ни вчера, ни сегодня к нам никаких заявлений от граждан, которые могли получить какие-либо повреждения в результате этого конфликта, не поступало", - отметили в полиции, пообещав позднее предоставить комментарий по поводу ситуации, которая развернулась сегодня на месте скандального строительства.
В полиции заверили, что не допустят развертывания конфликта.
Уже сегодня, 20 апреля, конфликт вспыхнул с новой силой, во время противостояния с титушками пострадали две женщины из числа протестующих. Одну женщину госпитализировали в больницу каретой скорой медпомощи. Тем временем представителям застройщика удалось завезти на место скандальной застройки строительный кран. По данным очевидцев, полицейские не реагировали на драки, а также помогали титушкам устанавливать разрушенный пикетчиками строительный забор.
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Справка УНИАН. На углу улиц Тепловозной и Здолбуновской компания «Житлоинвестбуд-УКБ» планирует возвести многоэтажку. Участок был передан Киевсоветом 26 декабря 2014 года. Застройщик начал засыпать песком находящийся там водоем. По словам защитников участка, водоем - это озеро, а власть Киева и застройщик, ссылаясь на Институт генплана Киева, утверждают, что никакого водоема там нет.