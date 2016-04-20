Кличко назвал свой вариант решения строительного конфликта на Позняках (видео)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам, комментируя обострение конфликта между представителями застройщика, которые начали засыпать грунтом местный водоем на улице Здолбуновской для дальнейшего возведения жилого дома, и местными жителями.

Кличко сказал, что обратился к застройщику с просьбой не допускать физического противостояния.

"Я дал задание и фирме, которая там строит, и полиции, чтобы ни в коем случае никакого физического противостояния не было. Только за «круглым столом» мы можем найти компромиссное решение", - сказал Кличко.

Он обратил внимание, что в настоящее время в противостоянии участвуют люди, живущие в домах на этой улице, а также люди, рассчитывающие получить жилье в доме, который планируется построить.

Он напомнил, что земля была выделена застройщику официально на конкурсе в прошлом году.

"Выиграла фирма, и сейчас реализует проект. Она взяла на себя обязательство выделить большое количество квартир в этом доме пострадавшим от "Элита-центра", - добавил мэр Киева.

Читайте такжеВ полиции уверяют, что пострадавшие в конфликте из-за застройки на Позняках к ним не обращались

По его словам, документация указывает на то, что водоем, который засыпают, не является озером.

"Но сейчас там очень сильное протестное настроение. Надо найти компромиссное решение. Только в этом направлении можно двигаться. Другого пути я не вижу", - подчеркнул Кличко.

Как сообщал УНИАН, 19 апреля утром на улице Здолбуновской в Дарницком районе Киева неизвестные в масках совершили нападение на активистов, протестующих против застройки озера Утиное. Нападавшие прибыли на место в камуфлированных автомобилях. Они разгромили палатки активистов и ряда политических партий, которые поддерживают протест.

В полиции заверили, что не допустят развертывания конфликта.

Однако сегодня, 20 апреля, конфликт вспыхнул с новой силой, во время противостояния с «титушками» пострадали две женщины из числа протестующих. Одну женщину госпитализировали в больницу каретой скорой помощи.

Представителям застройщика удалось завезти строительный кран на место скандальной застройки.

По данным очевидцев, полицейские не реагировали на драки, а также помогали «титушкам» устанавливать разрушенный пикетчиками строительный забор.

Через некоторое время «титушки» скрылись с места конфликта во двор магазина «Сільпо», в 500 метрах от озера Утиное. Туда также прибыли четыре автобуса правоохранителей. «Титушки» сняли с себя черную форму, переоделись в гражданскую одежду и скрылись в направлении заброшенной территории.

Напомним, на углу улиц Тепловозной и Здолбуновской компания «Житлоинвестбуд-УКБ» планирует возвести многоэтажку. Участок был передан Киевсоветом 26 декабря 2014 года. Застройщик начал засыпать песком водоем. По словам защитников участка, водоем - это озеро, а власти Киева и застройщик утверждают со ссылкой на Институт генплана Киева, что водоем на этом участке отсутствует.