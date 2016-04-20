Активисты: Под Михайловской площадью собрались строить "золотой" паркинг - выделили 8,5% годового бюджета Киева

Как сообщают активисты, паркинг под Михайловской площадью будет стоить 8,5% годового бюджета Киева, а себестоимость каждого машиноместа в этом паркинге составит 2 млн 600 тыс гривен.

Об этом говорится в сообщении сообщества "Київ, яким він має бути" в Facebook.

По их мнению, на этой стройке собираются "банально разворовать бюджетные деньги".

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"Посмотрите проект постановления городского головы “Про реконструкцію Михайлівської площі з будівництвом підземного паркінгу у Шевченківському районі”. Поверить в этот проект сложно, но его прохождение по департаментам подтверждают несколько независимых источников, а до его полного согласования осталось всего несколько подписей", - отмечают активисты, при этом указав ссылки на фотографии этих документов.

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По их словам, документ готовится по поручению заместителя мэра Александра Спасибко и самый большой интерес в нем представляет несколько пунктов из пояснительной записки, которая юридически является неотъемлемой частью документа.

В ней говорится, что ориентировочная стоимость реконструкции Михайловской площади со строительством подземного паркинга составляет 2,3 млрд. грн., которые будут выделены из бюждета столицы. Кроме того, проект якобы не требует общественного обсуждения.

"Месячный бюджет всего Киева без общественных обсуждений потратят на одну парковку для судей, милиции и сотрудников СКМ, попутно уничтожив археологический слой 11 века", - подчеркивают активисты.

Они посчитали, что в соответствии этими документами, себестоимость каждого машиноместа в этом паркинге составит 2 млн 600 тыс гривен, при том, что средняя себестоимость паркоместа в двухуровневом подземном паркинге, по словам активистов, составляет порядка 260-300 тыс.грн., а в механизированном паркинге с лифтами — 650-800 тыс.грн.

"При стоимости парковки 10 гривен в час этот паркинг окупится не менее, чем за 50 лет", - говорится в сообщении.

"Паркинг предполагается строить в охранной зоне объекта мирового наследия Юнеско “София Киевская”, где никакое строительство невозможно без заключения Юнеско — а с ними не проводилась даже предварительная работа. Просто команда мэра приняла решение построить паркинг. И это грозит неиллюзорными шансами исключения комлпекса Святой Софии из списка всемирного наследия. Строительство транспортной инфраструктуры не запрещено мораторием на застройку в охранной зоне Софии/Лавры, и значит паркинг — единственная возможность легально что-то строить (читай “пилить на стройке”) в центре города", - подчеркивают активисты.

По их мнению, многоуровневый паркинг такого размера повлияет на направление грунтовых вод и может грозить подвижками грунта — от Софийского собора, по которому уже идут трещины, вплоть до Исторического музея и Андреевской церкви.

"Никакого анализа транспортных проблем района не проводилось, альтернатив в виде запуска платной парковки на улицах, строительства легких наземных паркингов не предлагалось. Подтверждений, что строительство паркинга может улучшить транспортную ситуацию нет — наоборот, выезд в конце рабочего дня сотен автомобилей на узкие дороги старого города гарантировано приведет к коллапсу всего узла и нет никаких расчетов, которые бы этому противоречили", - отмечают активисты.