Полиция озвучила детали ДТП с участием патрульных, в результате которого погибла женщина

«На улице Елены Телиги патрульные получили вызов и совершали левый поворот в запрещенном месте, в результате — допустили наезд на пешехода. Пешеход получил травмы, ему оказали первую медицинскую помощь и отвезли в больницу скорой медицинской помощи. Сегодня утром поступило сообщение, что, несмотря на усилия врачей, женщина скончалась в больнице», — цитирует пресс-служба ведомства Жуков.

Читайте такжеОчередная погоня со стрельбой за пьяным водителем произошла в Киеве

По его словам, полицейских отстранили от выполнения служебных обязанностей.

«На данном этапе работников отстранили от выполнения служебных обязанностей. Ведется следствие. Мы полностью идем на контакт, способствуем объективному расследованию этого случая. Я уверен, что виновников накажут. Мы выражаем соболезнования семье и близким погибшей. Патрульная полиция будет способствовать и помогать родственникам погибшей женщины», — добавил начальник Департамента.

Как сообщал УНИАН, в Киеве 19 апреля патрульные сбили женщину. Сегодня утром она скончалась в больнице.