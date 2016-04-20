Киевские власти в 2016 году выделили на противооползневые работы в столице 78 млн гривен - Кличко

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время инспекции оползнеопасных участков города, передает пресс-служба КГГА.

Кличко во время инспекции вместе с главами районов проверил ход проведения работ на проспекте Лобановского, 14, где недавно произошел оползень.

"Сразу после оползня мы вынуждены были эвакуировать жителей из-за падения подпорной стенки и опасности дальнейшего смещения почвы. Сейчас жильцы живут в доме, а специалисты проводят реконструкцию подпорных стенок на склоне возле дома. Я подписал соответствующее распоряжение и на это было выделено 17 млн гривен, – отметил Кличко. – На объекте была установлена система круглосуточного видеонаблюдения, которая подтвердила, что дом в безопасности. Руководитель КП "СУППР", которое проводит реконструкцию, заверил меня, что работы завершат за два месяца, а местные жители подтвердили, что бригады строителей работают ежедневно", – подчеркнул столичный голова.

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Инспектируя работы по укреплению склона Совской балки на ул. Радченко, мэр Киева добавил, что в городе насчитывается около 140 участков, на которых развиваются оползневые процессы.

"На 10 из них, в частности в Совській балке, мы уже этого года начали разработку проектной документации. На вул. Радченко подрядчик обещает завершить укрепление в сентябре этого года. На эти работы мы выделили 24 млн гривен, – отметил Виталий Кличко. – Всего в этом году городская власть впервые финансирует такие чрезвычайно важные для безопасности киевлян работы, и для этого мы выделили 78 млн гривен", – сообщил мэр Киева.

В 2016-м противооползневые работы будут проводиться также на склоне озера Глинка, склонах Батыевой горы, будет проведено укрепление Днепровского склона возле Пешеходного моста и выполнены работы на других оползнеопасных участках в столице.

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