В Киеве презентовали полнометражный фильм "Я с тобой"

Уже 21 апреля фильм выходит в широкий прокат по всей Украине.

Фильм «Я с тобой» был снят командой «Sister`s production» по заказу телеканала «1+1». Это первый из ряда проектов канала, который будет показан на больших экранах.

По сюжету двое подростков из спортивного лагеря влюблены в одну девушку. Жизнь развела их по разным городам и странам, но когда выясняется, что любимая девушка тяжело больна, два верных рыцаря, несмотря на давний конфликт и соперничество, объединяются для ее спасения.

Первыми фильм увидели журналисты, творческая группа проекта: главный продюсер фильмов и сериалов канала «1+1» Елена Васильева, продюсеры Sister`s production Виктория Забулонская и Марина Городецкая, автор идеи Андрей Старовойт, сценарист Виталий Агронович, режиссер Олег Туранский, актёры, которые исполнили главные роли: Александр Попов (Роман), Дмитрий Сова (Алексей), Анна Топчий (Таня), Ахтем Сейтаблаев (Андрей), Сергей Писаренко (Битов), Дмитрий Лаленков (Борис Никитич).

«Очень сложно делать художественное произведение о трагических событиях в стране, когда эти события ещё не завершились. И если обратиться к истории кино и литературы, то лучшие произведения о политических изменениях были сделаны спустя годы уже следующими поколениями. Но в наши руки попала идея Андрея Старовойта, которая была продиктована человеческими судьбами. Работа творческой группы, качество производства побудили нас принять решение выпустить фильм в прокат. «Я с тобой» - это единственная на сегодняшний день попытка художественно осмыслить происходящее в стране. И мы надеемся, у нас получилось сказать то, о чем сегодня говорить очень трудно», - прокомментировала главный продюсер фильмов и сериалов канала «1+1» Елена Васильева.