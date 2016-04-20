Кличко: Нам нужна муниципальная полиция, которая отвечала бы за безопасность в столице
23:31, 20 апреля 2016Киев
534
Киеву нужна муниципальная полиция, которая отвечала бы за наведение порядка в столице и безопасность киевлян.
Кличко считает, что Киеву нужна муниципальная полиция / фото: УНИАН
Об этом Киевский городской председатель Виталий Кличко заявил в интервью телеканалу «Киев», сообщает пресс-служба КГГА.
Кличко отметил, что криминогенная ситуация в столице ухудшилась, поэтому для правоохранителей важно оперативно реагировать на ситуацию в городе.
Он также добавил, что Киеву нужна муниципальная полиция, которая бы занималась вопросами безопасности киевлян и помогала бы наводить порядок в столице.
Читайте такжеКиевских полицейских начали обучать английскому
«Нам нужна муниципальная полиция, которая отвечала за безопасность Киева и киевлян, и могла вести более эффективную работу. Во всех развитых странах работает муниципальная полиция. Нужна она сегодня и в Киеве», - подчеркнул мэр.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter