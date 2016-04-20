Кличко: Нам нужна муниципальная полиция, которая отвечала бы за безопасность в столице

Об этом Киевский городской председатель Виталий Кличко заявил в интервью телеканалу «Киев», сообщает пресс-служба КГГА.

Кличко отметил, что криминогенная ситуация в столице ухудшилась, поэтому для правоохранителей важно оперативно реагировать на ситуацию в городе.

Он также добавил, что Киеву нужна муниципальная полиция, которая бы занималась вопросами безопасности киевлян и помогала бы наводить порядок в столице.

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«Нам нужна муниципальная полиция, которая отвечала за безопасность Киева и киевлян, и могла вести более эффективную работу. Во всех развитых странах работает муниципальная полиция. Нужна она сегодня и в Киеве», - подчеркнул мэр.