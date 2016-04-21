Возле КГГА предприниматели требуют разрешить продавать алкоголь в МАФах

Как передает корреспондент УНИАН, они требуют от киевской власти, и в частности от председателя КГГА, мэра столицы Виталия Кличко, прекратить давление на предпринимателей.

Среди требований к киевской власти - прекратить демонтаж МАФов и отменить запрет на продажу в киосках слабоалкогольных напитков.

Предприниматели утверждают, что этими решениями Кличко и Киевская городская рада лишают предпринимателей столицы рабочих мест.

"Под КМДА очередной митинг мафовиков требований несколько: 1) Разрешить продажу алкоголя в МАФах 2) Не сносить мафы, которые имеют псевдо-документы на капитальные здания, полученные в прошлом через коррупционные решения судов. А такие "левые" документы есть почти у всех незаконных мафов, то есть попытка остановить все демонтажи. 3) прекратить демонтажи в Гидропарке 4) отстранить меня от кураторства демонтажей мафов", - написал на своей странице в Facebook народный депутат и советник мэра столицы Дмитрий Белоцерковец.

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Как сообщал УНИАН, Киевсовет 17 марта приняла решение запретить продажу пива, слабоалкогольных и алкогольных напитков во временных сооружениях торгового и другого назначения. Кличко 8 апреля подписал соответствующее решение Киевсовета, 12 апреля оно вступило в силу.